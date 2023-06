Église Saint-Sauveur, Dinan (22) Basilique Saint-Sauveur Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Église Saint-Sauveur, Dinan (22) Basilique Saint-Sauveur Dinan, 30 juin 2023, Dinan. Église Saint-Sauveur, Dinan (22) 30 juin et 1 juillet Basilique Saint-Sauveur Entrée libre Venez visiter l’église sur le thème « les retables de la basilique Saint-Sauveur ».

La nuit débutera à 21h en salle Duclos, à la mairie, par une conférence de Thibault Bruneau, suivie d’une visite guidée de la basilique. Patrice Delville jouera de l’orgue durant cette soirée mais aussi le 1er juillet de 19h30 à 21h45 accompagné par Dominique Basset Basilique Saint-Sauveur 22100, Dinan Dinan 22100 Dinan Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@dinan.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T21:00:00+02:00 – 2023-06-30T22:30:00+02:00

