Regalia, spectacle sur la basilique Saint-Remi Basilique Saint-Remi Reims, 18 mai 2023, Reims.

Reims,Marne

Spectacle multimédia sur la Basilique Saint-Remi.

Regalia combine la magie de la projection vidéo et de la musique pour vous faire vivre l’émotion des plus beaux moments des sacres des rois.

Moment Factory vous convie à sa « Nuit de célébration » sur la façade de la basilique Saint-Remi.

Durée : 12 minutes environ.

Spectacle de plein air sur la façade de la basilique, gratuit et sans réservation.

– Soirée spéciale Fêtes Johanniques les 3 et 4 juin.

– Concert d’ouverture des Flâneries Musicales de Reims dans la basilique le 15 juin : pas de projection

– Concert dans la basilique le 23 juin de 20h à 23h : pas de projection

– Concert de fin des Flâneries Musicales de Reims dans la basilique le 7 juillet : pas de projection

– Veillée Saint-Remi le 28 septembre : pas de projection.

Basilique Saint-Remi Rue Saint Julien

Reims 51100 Marne Grand Est



Multimedia show on the Basilica of Saint-Remi.

Regalia combines the magic of video projection and music to let you experience the emotion of the most beautiful moments of the coronations of kings.

Moment Factory invites you to its « Night of Celebration » on the façade of the Saint-Remi Basilica.

Duration: approx. 12 minutes.

Open-air show on the façade of the Basilica, free of charge and no booking required.

– Special Johannine Festival evening on 3 and 4 June.

– Opening concert of the Flâneries Musicales de Reims in the basilica on 15 June: no projection.

– Concert in the basilica on 23 June from 8pm to 11pm: no projection

– Concert at the end of the Flâneries Musicales de Reims in the basilica on 7 July: no screening

– Saint-Remi vigil on 28 September: no screening

Espectáculo multimedia sobre la Basílica de Saint-Remi.

Regalia combina la magia de la proyección de vídeo y la música para hacerle vivir la emoción de los momentos más bellos de las coronaciones de los reyes.

Moment Factory le invita a su « Noche de fiesta » en la fachada de la Basílica de Saint-Remi.

Duración: 12 minutos aproximadamente.

Espectáculo al aire libre en la fachada de la basílica, gratuito y sin reserva.

– Velada especial del Festival juanino los días 3 y 4 de junio.

– Concierto inaugural de las Flâneries Musicales de Reims en la basílica el 15 de junio: sin proyección

– Concierto en la basílica el 23 de junio de 20:00 a 23:00: sin proyección

– Concierto de clausura de las Flâneries Musicales de Reims en la basílica el 7 de julio: sin proyección

– Vigilia de Saint-Remi el 28 de septiembre: sin proyección

Multimedia-Show über die Basilika Saint-Remi.

Regalia kombiniert die Magie von Videoprojektion und Musik, um Sie die Emotionen der schönsten Momente der Königskrönungen erleben zu lassen.

Moment Factory lädt Sie zu ihrer « Nacht der Feier » auf der Fassade der Basilika Saint-Remi ein.

Dauer: ca. 12 Minuten.

Open-Air-Spektakel auf der Fassade der Basilika, kostenlos und ohne Reservierung.

– Spezieller Abend zu den Johannisfesten am 3. und 4. Juni.

– Eröffnungskonzert der Flâneries Musicales de Reims in der Basilika am 15. Juni: keine Vorführung

– Konzert in der Basilika am 23. Juni von 20.00 bis 23.00 Uhr: keine Vorführung

– Abschlusskonzert der Flâneries Musicales de Reims in der Basilika am 7. Juli: keine Vorführung

– Vigil Saint-Remi am 28. September: keine Vorführung

