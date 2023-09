Cet évènement est passé Assistez à un concert d’orgue et de hautbois Basilique Saint-Pierre-Fourier Mattaincourt Catégories d’Évènement: Mattaincourt

Vosges Assistez à un concert d’orgue et de hautbois Basilique Saint-Pierre-Fourier Mattaincourt, 15 septembre 2023, Mattaincourt. Assistez à un concert d’orgue et de hautbois Vendredi 15 septembre, 18h00 Basilique Saint-Pierre-Fourier Entrée libre A l’occasion du 170e anniversaire de la Basilique, est donné un concert de Jean Philippe Mathieu, professeur de hautbois au conservatoire régional de Nancy et de Dominique Breda, organiste titulaire honoraire de l’église Saint- Léon à Nancy. Retransmission en direct sur grand écran dans la Basilique Basilique Saint-Pierre-Fourier Basilique, 88500 Mattaincourt Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est Inscrite au titre des Monuments historiques, elle fait partie des plus grandes basiliques néogothiques de la région et date du XIXe siècle. La basilique fut construite en 1897 pour la canonisation de Pierre Fourier sur l’emplacement de l’ancienne église de Mattaincourt où il avait officié. Vous pouvez y découvrir les magnifiques vitraux de l’atelier de Gabriel Loire, des travées, voûte étoilée, reliquaire en bois doré offert par la duchesse de Lorraine et la chapelle des reliques située à droite du chœur. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T21:00:00+02:00 Tourisme Mirecourt Détails Catégories d’Évènement: Mattaincourt, Vosges Autres Lieu Basilique Saint-Pierre-Fourier Adresse Basilique, 88500 Mattaincourt Ville Mattaincourt Departement Vosges Lieu Ville Basilique Saint-Pierre-Fourier Mattaincourt latitude longitude 48.279389;6.133739

Basilique Saint-Pierre-Fourier Mattaincourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mattaincourt/