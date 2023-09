En attendant… Noël – Musique Sacrée Cathédrale de Nantes Basilique Saint Nicolas Nantes, 16 décembre 2023, Nantes.

2023-12-16

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non Participation Libre – Entrée dans la limite des places disponibles Tous Publics

Véritable pépite dans le paysage musical français de la fin du 19ème siècle, l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns est une oeuvre originale qui rassemble dans ce concert les choeurs, les solistes et l’orgue dans une toute nouvelle transcription. Pour ce programme exceptionnel qui réunit le Choeur d’Angers Nantes Opéra, le Jeune Choeur et la Schola de la Cathédrale, la musique de Saint-Saëns déploie des mélodies magnifiques et des choeurs triomphaux au service d’une histoire de la nativité pleine de contrastes. C’est un petit opéra sacré que nous propose Xavier Ribes à la tête de tous ces musiciens. Solistes et choeur d’Angers Nantes Opéra Jeune choeur et Schola de la Cathédrale de Nantes Julien Buis, chef de choeur Michel Bourcier, orgue Xavier Ribes, direction musicale

Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 19 94 0240357643 https://www.musiquesacree-nantes.fr/