Assistez à une présentation de la chapelle de l’évêque Pierre de Rochefort Basilique Saint-Nazaire Carcassonne Cité médiévale Carcassonne Catégories d’Évènement: Aude

Carcassonne Assistez à une présentation de la chapelle de l’évêque Pierre de Rochefort Basilique Saint-Nazaire Carcassonne Cité médiévale Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne. Assistez à une présentation de la chapelle de l’évêque Pierre de Rochefort Samedi 16 septembre, 10h30 Basilique Saint-Nazaire Carcassonne Cité médiévale Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, assistez à une conférence au sein de la basilique Saint-Nazaire-et-Saint-Celse de Carcassonne organisé par l’Association des Amis de la Ville et de la Cité de Carcassonne. La conférence sera animée par Jean Blanc, historien médiéviste et membre du conseil d’administration de l’AAVCC. Basilique Saint-Nazaire Carcassonne Cité médiévale Place Auguste Pierre Pont, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie La basilique Saint-Nazaire, ancienne cathédrale, est située dans la cité médiévale de Carcassonne. L’église, ancienne cathédrale, est consacrée en 1096 par le pape Urbain II, mais inachevée. La nef remonte à la première période d’édification, à l’époque romane. La construction des transepts ne fut probablement terminée qu’au début du XIIIe siècle. En 1269, des lettres patentes de Saint-Louis accordent deux cannes de la rue publique pour réparer et fonder le chœur, sans doute trop étroit. De 1301 à 1321, l’évêque Pierre de Roquefort fait construire la coquille dite Concham ou Testudinem, c’est-à-dire le rond-point qui termine le chœur. Les deux transepts sont ornés, sur leurs deux faces orientales, de six chapelles séparées par des piliers isolés. Deux grandes roses sont placées aux deux extrémités des transepts. La chapelle latérale à droite de la nef a été construite en 1321 par Pierre de Roquefort. De 1326 à 1329, l’évêque Pierre de Rodier fait construire la seconde chapelle latérale du côté droit de la nef. Parking PO à 200m de la cité ( places PMR); parking de délestage à 400 m, chemin de Montlegun; parking Ile de la Cité à 450m, accès par la Porte d’Aude té Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 ©Suzanne Huc Bezombes Détails Catégories d’Évènement: Aude, Carcassonne Autres Lieu Basilique Saint-Nazaire Carcassonne Cité médiévale Adresse Place Auguste Pierre Pont, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne Departement Aude Lieu Ville Basilique Saint-Nazaire Carcassonne Cité médiévale Carcassonne

Basilique Saint-Nazaire Carcassonne Cité médiévale Carcassonne Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carcassonne/