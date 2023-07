Visite libre d’une basilique et de sa flèche Basilique Saint-Michel et sa flèche Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Visite libre d’une basilique et de sa flèche 16 et 17 septembre Basilique Saint-Michel et sa flèche Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 10 personnes pour la visite de l’orgue. Pour les visites de la basilique : point de rendez-vous à la 2e chapelle à gauche en entrant.

Venez à la rencontre d’une église emblématique de bordeaux, dont l’imposante silhouette domine la ville : la majestueuse basilique Saint-Michel avec son histoire, son architecture, ses confréries… Elle recèle de nombreuses œuvres d’art dont les célèbres albâtres anglais et des vitraux contemporains donnant un éclat tout particulier à cette grande dame du patrimoine bordelais.

Au programme :

– La basilique Saint-Michel : profitez de visites libres ou accompagnées de la basilique le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 11h15 puis de 13h à 18h.

Visitez l’orgue avec Paul Darrouy le samedie à 14h, 14h30, 15h30 et 16h.

Participez à des auditions d’orgue par Paul Darrouy le samedi de 10h à 10h30.

Découvrez les films d’animation, la visite sonore, l’exposition sur le chantier de restauration de la flèche Saint-Michel le samedie et dimanche de 10h à 18h. En accès libre et gratuit dans la 2ème chapelle à gauche en entrant.

– La flèche Saint-Michel : découvrez l’exposition « Un chantier à coeurs ouverts. Femmes et hommes au chevet de la Flèche ».

« Comme au cinéma, c’est l’aventure et le comment qui comptent, jusqu’à l’issue ». Plongez dans le « film » des coulisses de ce chantier exceptionnel et bien plus loin encore, à travers le témoignage et le parcours de quelques-unes des personnes qui la soignent actuellement. Fut un temps ou il était beaucoup traité du comment – les interventions techniques – et de l’issue du chantier de la flèche Saint-Michel : remettre en état le monument pour préserver et transmettre ce patrimoine. Cette fois, c’est un autre fil du récit que tisse l’exposition : celui de l’aventure humaine qui se trame derrière la palissade. L’exposition est visible sur les palissades du chantier de la flèche, face à l’entrée de la basilique Saint-Michel.

– Les tailleurs de pierre du chantier de la flèche vous invitent à découvrir leur métier, outils et savoir-faire. Un atelier d’initiation à la taille de pierre avec les Compagnons de Saint-Jacques vous sera proposé le samedi et dimanche, de 10h à 18h.

Basilique Saint-Michel et sa flèche Place Meynard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 66 00 http://www.bordeaux-tourisme.com La basilique Saint-Michel a été édifiée entre le milieu du XIVe et le milieu du XVIe siècle et est caractéristique du style gothique flamboyant. Elle possède un remarquable ensemble d’œuvres d’art : sculptures sur pierre et bois, tableaux, ferronneries, vitraux, orgues… Sa flèche permet d’accueillir les cloches sans fragiliser les fondations de la basilique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©F. Deval, Mairie de Bordeaux