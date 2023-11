Les violons de Prague Basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges, 5 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Depuis des siècles, Prague est l’un des hauts-lieux de la musique classique.

Certains considèrent « la cité Bohême » comme le conservatoire de l’Europe.

Les grands compositeurs étrangers comme Liszt, Berlioz, Paganini, Beethoven y ont composé des œuvres et donné plusieurs concerts.

Les Tchèques comme Smetana, Dvorak, Janacek avec leur sensibilité slave, en ont été les dignes représentants. Mozart lui, y laissera une partie de son âme amoureuse en échange d’une inspiration divine.

Les Violons de Prague, un concert ouvert à tous, réunissant les meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des plus prestigieuses Soprano invitées de l’Opéra de Prague. Et…une petite touche de Noël en plus pour cette tournée de décembre…

Téléphone pour tout renseignement et pour placement des PMR : 06 66 12 21 12 ou 06 64 31

Réservation : site « Violons de Prague », Box Office, FNAC….

2023-12-05

Basilique Saint-Michel-des-Lions Place Saint-Michel

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For centuries, Prague has been a Mecca for classical music.

Some consider the « Bohemian city » to be the conservatory of Europe.

Great foreign composers such as Liszt, Berlioz, Paganini and Beethoven have composed works and given concerts here.

Czechs such as Smetana, Dvorak and Janacek, with their Slavic sensibility, were worthy representatives. Mozart, for his part, left part of his soul in love here in exchange for divine inspiration.

Les Violons de Prague, a concert open to all, featuring Prague’s finest string soloists and one of the Prague Opera’s most prestigious guest sopranos. And…a little extra Christmas cheer for this December tour…

For further information and to place PRMs: 06 66 12 21 12 or 06 64 31

Bookings: « Violons de Prague » website, Box Office, FNAC…

Desde hace siglos, Praga es uno de los principales centros mundiales de música clásica.

Algunos consideran a la « ciudad bohemia » el conservatorio de Europa.

Grandes compositores extranjeros como Liszt, Berlioz, Paganini y Beethoven han compuesto obras aquí y han dado numerosos conciertos.

Checos como Smetana, Dvorak y Janacek, con su sensibilidad eslava, fueron dignos representantes. Mozart, por su parte, dejó aquí parte de su alma enamorada a cambio de la inspiración divina.

Los Violines de Praga, un concierto abierto a todos, que reúne a los mejores solistas de cuerda de Praga y a una de las más prestigiosas sopranos invitadas de la Ópera de Praga. Y… un poco más de alegría navideña para esta gira de diciembre…

Para más información y PMR: 06 66 12 21 12 o 06 64 31

Reservas: página web de « Violons de Prague », taquilla, FNAC…

Seit Jahrhunderten ist Prag eine der Hochburgen der klassischen Musik.

Manche bezeichnen die « böhmische Stadt » als das Konservatorium Europas.

Große ausländische Komponisten wie Liszt, Berlioz, Paganini und Beethoven haben hier ihre Werke komponiert und mehrere Konzerte gegeben.

Tschechen wie Smetana, Dvorak und Janacek mit ihrer slawischen Sensibilität waren die würdigen Vertreter. Mozart ließ einen Teil seiner Liebesseele im Austausch für eine göttliche Inspiration zurück.

Die Prager Geigen, ein Konzert für jedermann, das die besten Prager Streichinstrumentensolisten und eine der renommiertesten Gastsopranistinnen der Prager Oper vereint. Und…ein Hauch von Weihnachten als Zugabe für diese Dezember-Tour…

Telefon für weitere Informationen und Vermittlung von PMR: 06 66 12 21 12 oder 06 64 31

Reservierungen: Website « Violons de Prague », Box Office, FNAC…

