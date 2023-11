La Passion selon St Jean Basilique Saint-Michel des Lions Limoges, 11 avril 2024, Limoges.

La Passion selon St Jean Jeudi 11 avril 2024, 20h00 Basilique Saint-Michel des Lions Carré Or = 55€, Cat. 1 = 35€, Cat. 2 = 25€ et réduit 15€

Passio Secundum Johannem

À l’occasion du tricentenaire de la célèbre composition de Jean-Sébastien Bach, l’Ensemble Instrumental et Vocal de 1001 Notes présente une interprétation inédite de la Passion selon Saint Jean BWV 245.

Donnée le 11 avril 2024, cette représentation aura lieu presque 300 ans jour pour jour après la première exécution de la partition à Leipzig. Cette Passion ‘remixée’ gardera intacte l’essence de l’œuvre tout en intégrant des éléments de création sonore. Une orchestration réduite combinant des instruments baroques et modernes viendra sublimer le texte de l’Évangile chanté par cinq brillants solistes.

Artuan de Lierrée, multi-instrumentiste, prendra possession de l’orgue en alternance avec des instruments électroniques, pour agrémenter l’œuvre de ses créations.

Instruments anciens et actuels se mélangent pour créer une interprétation à la fois fidèle et résolument moderne.

PROGRAMME

Extrait de la passion selon St Jean de J.S. Bach

Compositions d’Artuan de Lierrée

ENSEMBLE ORCHESTRAL ET CHOEUR 1001 NOTES

Basilique Saint-Michel des Lions Place Saint-Michel Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-11T20:00:00+02:00 – 2024-04-11T21:30:00+02:00

musique musiqueclassique

1001 Notes