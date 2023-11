Nocturne de Chopin Basilique Saint-Michel des Lions Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Nocturne de Chopin Basilique Saint-Michel des Lions Limoges, 14 mars 2024, Limoges. Nocturne de Chopin Jeudi 14 mars 2024, 20h00 Basilique Saint-Michel des Lions Carré Or = 55€, Cat. 1 = 35€, Cat. 2 = 25e et réduit 15€ Les œuvres de Chopin ont toujours joué un rôle important dans l’apprentissage et la carrière du pianiste virtuose Nicolas Horvath, depuis ses programmes de concours, jusqu’à sa découverte par le chef d’orchestre Lawrence Foster. Artiste éclectique, il présente aujourd’hui les Nocturnes, dont il est un habitué, revisité grâce à ses recherches et ses découvertes sur le répertoire français pré-romantique, notamment sur les sonates de compositrices (Brillon de Jouy, Montgeroult …). Tout ce travail a donné à l’interprète un nouveau regard sur les œuvres de cette époque. La musique de Chopin traverse les siècles. Dans un monde qui file à toute vitesse, ultra connecté, saturé d’informations, les Nocturnes nous offrent un instant suspendu, de reconnexion à soi, sublimé par le cadre féérique de la Basilique St Michel des Lions. Nicolas Horvath • Piano « Un pianiste prodigieux » © The Newyorker

« Sa virtuosité est prodigieuse » © Pizzicato

« Un pianiste raffiné, profondément romantique à la virtuosité magnétique » © American Record ADHÉREZ au club 1001 Notes et bénéficiez de réduction sur la billetterie ! Basilique Saint-Michel des Lions Place Saint-Michel Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://1001notes.billetterie-club.fr/home »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

