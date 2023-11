Des Tournesols en Hiver Basilique Saint-Michel des Lions Limoges, 15 février 2024, Limoges.

Des Tournesols en Hiver Jeudi 15 février 2024, 20h00 Basilique Saint-Michel des Lions Carré Or = 55€, Cat. 1 = 35€, Cat. 2 = 25€ et réduit 15€

En plein cœur de l’hiver, un ensemble de femmes ukrainiennes investit la basilique pour un moment chaleureux et solaire.

Ce concert sera un assemblage surprenant et singulier, constitué de femmes ukrainiennes réfugiées en France et d’une pianiste ukrainienne, Natacha Kudritskaya, que la France a accueillie depuis de longues années déjà et qui s’est imprégnée de la culture française et européenne.

L’avenir des ukrainiens est tourné vers l’Europe et ce concert sera un mélange des deux cultures, le chœur présentera les chansons emblématiques de la culture populaire ukrainienne et Natacha interprétera les œuvres de Schubert, de Couperin ainsi que les œuvres pour piano et chœur féminin écrites spécialement pour ce concert.

Participer à ce concert, c’est assister à un moment exceptionnel né de la rencontre entre différents peuples et cultures et c’est aussi un moyen de soutenir les créations des compositeurs ukrainiens.

Natacha Kudritskaya • piano

et le chœur Music Chain

Tous les bénéfices de ce concert seront reversés à l’association Music Chain for Ukraine

Basilique Saint-Michel des Lions Place Saint-Michel Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

