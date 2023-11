VIA ITALIA – De Vivaldi à Morricone Basilique Saint-Michel des Lions Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges VIA ITALIA – De Vivaldi à Morricone Basilique Saint-Michel des Lions Limoges, 18 janvier 2024, Limoges. VIA ITALIA – De Vivaldi à Morricone Jeudi 18 janvier 2024, 20h00 Basilique Saint-Michel des Lions Carré Or = 55€, Cat. 1 = 35€, Cat. 2 = 25€ et réduit 15€ Si la guitare se revendique de l’Espagne, alors la mandoline est bien italienne ! Cette patrie culturelle où le bien vivre s’est cristallisé en l’image attachante de la «dolce Vita», revendique depuis toujours son identité et sa diversité dans toutes ses formes artistiques. Pour fêter l’Italie en musique, le Festival 1001 Notes confie à Vincent Beer-Demander, l’un des plus importants mandoliniste actuel, une soirée où le quintette à cordes de 100 Notes constitue l’écrin idéal de la mandoline. Du célèbre concerto en Ré majeur de Vivaldi à la sérénade du parrain de Nino Rota, en passant par les tarentelles et les mazurkas napolitaines ou encore les thèmes d’Ennio Morricone qui appartiennent à la mémoire collective, ce grand concert «tout public» présente les multiples facettes du petit luth italien dans un programme musical de haute virtuosité. Vincent Beer-Demander • mandoline Ensemble Orchestral 1001 Notes

Audrey Loupy • violon

Oriane Carcy • violon

Estelle Gourinchas • alto

Julien Lazignac • violoncelle

Rémi Vermeulen • contrebasse

