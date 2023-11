Concert de Noël aux Chandelles Basilique Saint-Michel des Lions Limoges, 20 décembre 2023, Limoges.

Concert de Noël aux Chandelles Mercredi 20 décembre, 18h00, 21h00 Basilique Saint-Michel des Lions carré Or = 55€, Cat. 1 = 35€, Cat. 2 = 25€ et réduit 15€

Dans la Naples baroque, le temps de Noël est l’occasion de festivités musicales intenses. Chants traditionnels, tarentelles et airs d’inspiration lyrique se mélangent dans un syncrétisme artistique surprenant.

Moment fort du calendrier religieux, c’est aussi l’occasion pour les Napolitains d’exprimer un certain paganisme avec un sens tout particulier de la théâtralité. Ce goût pour la mise en scène des récits de Noël, pour le mystère de la nativité et l’art lyrique fusionne et exprime tout à la fois l’adoration pour Jésus ainsi que l’envie irrépressible de danser et de faire la fête.

À travers un programme constitué d’airs et de concertos baroques, de noëls populaires et de tarentelles, nous nous proposons de partager cette ferveur musicale, le temps d’une soirée exceptionnelle éclairée aux bougies.

Distribution

Heather Newhouse • soprano

Vincent Beer-Demander • mandoline

Franck-Emmanuel Comte • clavecin et direction

Le Concert de l’Hostel Dieu

Maîtrise de Beaupeyrat – Bénédicte Chevalier • direction

Chœur universitaire de Limoges – Lynda Bisch • direction

ADHÉREZ au club 1001 Notes et bénéficiez de réduction sur la billetterie !

Basilique Saint-Michel des Lions Place Saint-Michel Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://1001notes.billetterie-club.fr/home »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T18:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:30:00+01:00

2023-12-20T21:00:00+01:00 – 2023-12-20T22:30:00+01:00

noel concert

1001 Notes