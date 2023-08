Visite en poésie à Saint-Mich’ Basilique Saint-Michel Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux.

Visite en poésie à Saint-Mich’ 21 octobre et 4 novembre Basilique Saint-Michel 3€ (Gratuit Carte Jeune)

Visite en poésie à Saint-Mich’

Avec la complicité de Street Def Records, nous vous proposons une visite en poésie dans le quartier Saint-Michel. Le concept est simple : le temps d’un parcours mis en scène, médiateur, slameur et musicien se répondent, les textes fusionnent l’histoire et le ressenti du poète, le quartier se dévoile sous un jour nouveau.

20 octobre à 17h et 4 novembre à 14h30. Rdv devant le portail de la basilique Saint-Michel (Tram C & D, station Saint-Michel). 3€ (Gratuit Carte Jeune), réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Visite réalisée en partenariat avec Street Def Records.

Basilique Saint-Michel Place Meynard Bordeaux 33000 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

2023-11-04T14:30:00+01:00 – 2023-11-04T16:00:00+01:00

architecture patrimoine

Mairie de Bordeaux