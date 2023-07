Partez à la découverte d’une Basilique du XIIIe siècle Basilique Saint-Maurice Épinal, 15 septembre 2023, Épinal.

Partez à la découverte d’une Basilique du XIIIe siècle Vendredi 15 septembre, 09h15, 10h30, 13h45, 15h00 Basilique Saint-Maurice Sur inscription

La Basilique Saint Maurice d’Epinal occupe une place de choix au centre de la ville, elle était aussi le lieu de prière d’une communauté religieuse. C’est justement la place de la religion au Moyen Âge et à l’époque moderne, ainsi que l’architecture religieuse que l’on vous propose de découvrir.

Basilique Saint-Maurice Place Saint-Goëry, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 56 32 11 12 »}, {« type »: « email », « value »: « laglucoserie@pays-epinal.fr »}] La basilique Saint-Maurice d’Épinal est une basilique catholique située dans la commune d’Épinal. C’est un édifice religieux construit, pour son état actuel, entre les XIe et XIIIe siècles. Elle dépend du diocèse de Saint-Dié. Elle est classée Monument Historique en 1846.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:15:00+02:00 – 2023-09-15T10:15:00+02:00

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:00:00+02:00

Photo JF Hamard