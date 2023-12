Concert « Venez chanter Noël » Basilique Saint-Julien Brioude, 4 décembre 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Venez chanter Noël à la Basilique St Julien de Brioude !

Concert participatif. Un rdv convivial et chaleureux pour fêter Noël ensemble..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 . .

Basilique Saint-Julien Place Grégoire de Tours

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Come and sing Christmas carols at the Basilique St Julien in Brioude!

Participatory concert. A warm and friendly gathering to celebrate Christmas together.

Venga a cantar villancicos a la Basílica de San Julián de Brioude

Concierto participativo. Una manera cálida y amistosa de celebrar juntos la Navidad.

Singen Sie Weihnachten in der Basilika St. Julien in Brioude!

Ein Konzert zum Mitmachen. Ein geselliges und herzliches Rendezvous, um gemeinsam Weihnachten zu feiern.

