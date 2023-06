Exposition « Chemins de terre et de lumière » Basilique Saint-Etienne Neuvy-Saint-Sépulchre, 16 juillet 2023, Neuvy-Saint-Sépulchre.

Neuvy-Saint-Sépulchre,Indre

Exposition au premier étage de la basilique de Neuvy Saint-Sépulchre..

Samedi 2023-07-16 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-31 18:30:00. EUR.

Basilique Saint-Etienne

Neuvy-Saint-Sépulchre 36230 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition on the second floor of the Neuvy Saint-Sépulchre basilica.

Exposición en la primera planta de la basílica de Neuvy Saint-Sépulchre.

Ausstellung im ersten Stock der Basilika von Neuvy Saint-Sépulchre.

Mise à jour le 2023-06-26 par BERRY