Nantes CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Loire-Atlantique, Nantes Basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien : visites commentées sur la restauration des tableaux CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien : visites commentées sur la restauration des tableaux CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN, 18 septembre 2021, Nantes. Basilique Saint-Donatien et Saint-Rogatien : visites commentées sur la restauration des tableaux

le samedi 18 septembre à CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Inscription sur place. Limité à 20 personnes par visite. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Récit sur la restauration des tableaux et leur accrochage par Aurélie De Decker, chargée de mission patrimoine mobilier. CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN 1, Place des Enfants Nantais Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Adresse 1, Place des Enfants Nantais Ville Nantes lieuville CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Nantes