Visite guidée de la Basilique Saint-Denys Dimanche 18 septembre, 16h00 Basilique Saint-Denys Cette visite guidée vous fera découvrir l'histoire et les trésors insoupçonnés de la basilique néo-romane d'Argenteuil. Basilique Saint-Denys Place Jean-Eurieult 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d'Oise Île-de-France SNCF gare d'Argenteuil

01 34 23 37 41 http://www.ville-argenteuil.fr Élévation néo-romane conçue sur un plan en croix latine, surmontée d’un imposant clocher s’élevant à plus de 57 mètres, la basilique d’Argenteuil construite par Théodore Ballu de 1862 à 1865 abrite une série importante d’objets d’art, d’objets mobiliers et d’objets liturgiques, protégés au titre des Monuments historiques. Cette visite propose de découvrir l’histoire, l’architecture et les trésors de la basilique Saint-Denys d’Argenteuil. Parcourez l’intérieur de cet édifice de 1865 pour en découvrir les secrets et admirez ses décors et objets fascinants.

2022-09-18T16:00:00+02:00

2022-09-18T17:30:00+02:00

