Cote-d’Or EUR La basilique Saint-Andoche du 12ème siècle, classée aux Monuments historiques et Site Clunisien Européen est le témoin du rayonnement de Cluny, Vézelay et d’Autun. Sa galerie numérique » Le monde de saint-Andoche » vous immerge dans l’exploration en 3D de l’histoire et des chapiteaux les plus remarquables. Son orgue d’une facture très contemporaine où se côtoient plus de 2 000 tuyaux est équipé d’un automate qui permet grâce à un programme musical numérisé de jouer quotidiennement. museefrancoispompon@wanadoo.fr +33 3 80 64 19 51 Saulieu

