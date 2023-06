Concertos de Haendel Basilique Notre-Dame Verdelais, 11 juin 2023, Verdelais.

Verdelais,Gironde

1ère saison de l’orgue

Concertos de Haendel pour orgue et orchestre avec Marc Chiron (Toulouse) et orchestre baroque EMAS (Sauternes).

Susciter un enthousiasme joyeux, c’est tout le propos de ce concert ! La musique de Haendel possède justement cette capacité à être comprise de tout un chacun, en imprimant la joie dans les oreilles. Les concertos pour orgues de Haendel seront complétés par par quelques oeuvres de J.S. Bach tant pour orchestre que pour orgue seul.

Sous la baguette de François-Xavier Lacroux, cette musique donne à l’orgue une place d’instrument pétillant, dans un dialogue saisissant avec l’orchestre.

1st organ season

Handel concertos for organ and orchestra with Marc Chiron (Toulouse) and EMAS Baroque Orchestra (Sauternes).

Stirring up joyful enthusiasm – that’s what this concert is all about! Handel’s music has just that ability to be understood by everyone, imprinting joy on the ears. Handel’s organ concertos will be complemented by a number of works by J.S. Bach, both for orchestra and solo organ.

Under the baton of François-Xavier Lacroux, this music gives the organ a place as a sparkling instrument, in a striking dialogue with the orchestra.

1ª temporada de órgano

Conciertos de Haendel para órgano y orquesta con Marc Chiron (Toulouse) y la orquesta barroca de la EMAS (Sauternes).

Despertar la alegría y el entusiasmo es el objetivo de este concierto La música de Haendel tiene precisamente esa capacidad de ser comprendida por todos, imprimiendo alegría en los oídos. Los conciertos para órgano de Haendel se completarán con varias obras de J.S. Bach para orquesta y órgano solo.

Bajo la batuta de François-Xavier Lacroux, esta música otorga al órgano un lugar de instrumento brillante, en un diálogo sorprendente con la orquesta.

1. Saison der Orgel

Händel-Konzerte für Orgel und Orchester mit Marc Chiron (Toulouse) und EMAS Barockorchester (Sauternes).

Fröhliche Begeisterung zu wecken, darum geht es in diesem Konzert! Händels Musik besitzt genau diese Fähigkeit, von jedermann verstanden zu werden, indem sie die Freude in den Ohren prägt. Händels Orgelkonzerte werden durch einige Werke von J.S. Bach sowohl für Orchester als auch für Orgel ergänzt.

Unter der Leitung von François-Xavier Lacroux verleiht diese Musik der Orgel einen Platz als prickelndes Instrument, in einem packenden Dialog mit dem Orchester.

