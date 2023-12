Conte musical de l’Epiphanie Basilique Notre-Dame du Roncier Josselin, 13 janvier 2024, Josselin.

Josselin Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 18:00:00

fin : 2024-01-13

.

La Psallette de Malestroit prolonge la joie de Noël par un concert Le conte musical de l’Épiphanie “Le pâtre et les trois mages” en ce début d’année faisant la part belle aux noëls traditionnels. L’option chant choral du collège Ste Marguerite-Marie de Josselin, le Petit Chœur et le parcours musique-études du collège Saint Julien de Malestroit s’associent pour offrir au public un conte musical sur le thème de l’Épiphanie. Michel Jézo au piano et à l’orgue ainsi qu’ Olivier Tostivint à la trompette participent à cet événement placé sous la direction de Marck Huck, responsable de ces deux ensembles de jeunes choristes. Vous pourrez entendre des œuvres de Gustav Holst, Bernard Lienhardt, John Rutter, Bob Chilcott,

ou encore Georges Bizet, ainsi que des chants de Noël traditionnels. Le concert sera donné deux fois : d’abord en la Basilique de Josselin, puis en l’église de Malestroit. A 18h.

Basilique Notre-Dame du Roncier

Josselin 56120 Morbihan Bretagne



