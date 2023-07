Le trésor d’Art sacré Basilique Notre Dame d’Espérance Charleville-Mézières, 1 avril 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

Originaire de l’église Saint-Côme Saint-Damien de Noirval, le groupe sculpté des Pleureuses est constitué d’un seul bloc de chêne, il s’agit probablement d’un fragment d’un retable plus grand.Daté de la fin du XVe siècle-début du XVIe siècle, ce groupe statuaire reprend un thème qui s’est fortement développé à cette époque. La Vierge Marie, assise et défaillante, supposée au pied de la croix, est entourée par saint Jean l’Evangéliste et trois saintes femmes de l’Evangile (Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobé).Si on lui a attribué le titre de « pleureuses » ce groupe sculpté représente plus précisément la pâmoison de la Vierge. En vénérant cette icône, les fidèles s’associent à la douleur et aux souffrances de la Vierge.Pour en savoir plus.

2023-04-01 fin : 2023-04-02

Basilique Notre Dame d’Espérance

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



Originating from the church of Saint-Côme Saint-Damien de Noirval, the sculpted group of the Weeping Women is made of a single block of oak, probably a fragment of a larger altarpiece.Dated to the end of the fifteenth century-beginning of the sixteenth century, this statuary group takes up a theme that was strongly developed at that time. The Virgin Mary, seated and failing, supposedly at the foot of the cross, is surrounded by St. John the Evangelist and three holy women of the Gospel (Mary Magdalene, Mary Salome and Mary Jacob), and if it has been given the title of « mourners », this sculpted group represents more precisely the swoon of the Virgin. By venerating this icon, the faithful associate themselves with the pain and suffering of the Virgin

Procedente de la iglesia de Saint-Côme Saint-Damien de Noirval, el grupo escultórico de las Lloronas está formado por un único bloque de roble, probablemente fragmento de un retablo mayor.Fechado a finales del siglo XV-principios del XVI, este grupo estatuario retoma un tema muy desarrollado en la época. La Virgen María, sentada y desfalleciente, supuestamente al pie de la cruz, está rodeada por San Juan Evangelista y tres santas mujeres del Evangelio (María Magdalena, María Salomé y María Jacoba), a las que se ha llamado las « lloronas », y este grupo escultórico representa el desmayo de la Virgen. Al venerar este icono, los fieles se asocian al dolor y al sufrimiento de la Virgen.más

Die aus der Kirche Saint-Côme Saint-Damien de Noirval stammende Skulpturengruppe der Beweinenden besteht aus einem einzigen Eichenblock und ist wahrscheinlich ein Fragment eines größeren Altaraufsatzes.Die Statuengruppe wird auf das Ende des 15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts datiert und greift ein Thema auf, das sich in dieser Zeit stark entwickelt hat. Die sitzende und schwindende Jungfrau Maria, die am Fuße des Kreuzes vermutet wird, ist von Johannes dem Evangelisten und drei heiligen Frauen aus dem Evangelium (Maria Magdalena, Maria Salome und Maria Jakoba) umgeben.Die Gruppe wurde als « Trauernde » bezeichnet und stellt genauer gesagt das Erschlaffen der Jungfrau Maria dar. Durch die Verehrung dieser Ikone schließen sich die Gläubigen dem Schmerz und den Leiden der Jungfrau Maria an.Weitere Informationen

