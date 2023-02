Trésor d’art sacré Basilique Notre-Dame d’Espérance Charleville-Mézières Catégories d’Évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Trésor d’art sacré Basilique Notre-Dame d’Espérance, 1 avril 2023, Charleville-Mézières. Trésor d’art sacré 1 et 2 avril Basilique Notre-Dame d’Espérance Le Trésor d’art sacré des Ardennes rassemble une cinquantaine de chefs-d’œuvre de l’art religieux, révélant les splendeurs du culte du 13e siècle à nos jours. Cet ensemble a trouvé sa place au sein de la Basilique Notre-Dame d’Espérance, remarquable pour son architecture gothique flamboyant et ses vitraux modernes signés de René Dürrbach. Statues, reliquaires sacrés : chaque œuvre a une histoire à raconter !

L’accès au trésor est limité à 10 personnes à la fois.

Accès libre de 14h à 17h, exceptionnellement pas de visites guidées. Basilique Notre-Dame d’Espérance 10 place de la Basilique 08000 Charleville Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T15:00:00+00:00

Basilique Notre-Dame d'Espérance
10 place de la Basilique 08000 Charleville Mézières
Charleville-Mézières
08000 Ardennes

