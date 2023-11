Messe aux flambeaux Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Catégorie d’Évènement: Paris Messe aux flambeaux Basilique Notre-Dame des Victoires Paris, 8 décembre 2023, Paris. Messe aux flambeaux Vendredi 8 décembre, 19h00 Basilique Notre-Dame des Victoires Rendez-vous lors de la messe de 19h, pour la procession aux flambeaux et la messe

Confions à Marie toutes nos intentions de prière, en mettant de la lumière et en la partageant autour de nous… Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris 75002 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « basilique@notredamedesvictoires.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T20:00:00+01:00 Marie-Christine Bertin Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Basilique Notre-Dame des Victoires Adresse Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Basilique Notre-Dame des Victoires Paris latitude longitude 48.866418;2.340794

Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/