Montée à Montmartre Basilique Notre-Dame des Victoires Paris Catégorie d’Évènement: Paris Montée à Montmartre Basilique Notre-Dame des Victoires Paris, 26 novembre 2023, Paris. Montée à Montmartre Dimanche 26 novembre, 11h00 Basilique Notre-Dame des Victoires Le dimanche 26 Novembre, en la fête du Christ Roi, nous partons, après la messe de 11h vers le Sacré Coeur de Jésus, derrière la statue de Marie.

Chants, Louange, Chapelet, dans les rues de Paris pour ensuite adorer Jésus dans la basilique et confier toutes nos intentions de prières !

Jeunes, familles, entre amis ou simples curieux, ce pèlerinage est un temps fraternel pour prier ensemble. Basilique Notre-Dame des Victoires Place des Petits Pères, 75002 Paris, France Paris 75002 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « basilique@notredamedesvictoires.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T11:00:00+01:00 – 2023-11-26T14:00:00+01:00

Détails
Catégorie d'Évènement:
Paris
Autres
Lieu
Basilique Notre-Dame des Victoires
Adresse
Place des Petits Pères, 75002 Paris, France
Ville
Paris

