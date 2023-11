Messe des Pros Basilique Notre-Dame des Victoires Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Messe des Pros Vendredi 17 novembre, 12h00 Basilique Notre-Dame des Victoires

Chaque 3ème vendredi du mois, une messe rassemble les professionnels du quartier et plus loin pour une temps de prière, de formation et de fraternité.

Ce vendredi 17 novembre, une conférence par le Père Ramzi Saadé sera donnée dans la basilique sur le thème : Comment dialoguer avec les personnes issues de l’Islam ?

12h15 : messe

Suivie de la conférence

2023-11-17T12:00:00+01:00 – 2023-11-17T14:00:00+01:00

Notre-Dame des Victoires