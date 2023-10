Concert du Chœur Universitaire de Montpellier Méditerranée Basilique Notre-Dame des Tables Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Concert du Chœur Universitaire de Montpellier Méditerranée Basilique Notre-Dame des Tables Montpellier, 12 novembre 2023, Montpellier. Concert du Chœur Universitaire de Montpellier Méditerranée Dimanche 12 novembre, 20h00 Basilique Notre-Dame des Tables Concert du Choeur Universitaire de Montpellier qui aura lieu le dimanche 12 novembre prochain à 20h00 en la Basilique Notre-Dame des Tables à Montpellier.

Le Choeur Universitaire de Montpellier a décidé de rendre hommage à Giacomo Puccini en programmant deux de ses œuvres : le motet pour San Paolino et la Messa di Gloria

Placé sous la direction de Valérie Blanvillain, cheffe de chant de l’Opéra National de Montpellier, ce concert sera interprété par 60 choristes et aura pour solistes Jean-Michel Balester, baryton, Hyoungsub Kim, ténor accompagnés au piano par Hyejing Park.

La réservation des places s’effectue sur le site du Choeur : https://www.choeuruniv-montpellier.fr/ (onglet billetterie) Basilique Notre-Dame des Tables 43, rue de l’Aiguillerie 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« link »: « https://www.choeuruniv-montpellier.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T20:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00

2023-11-12T20:00:00+01:00 – 2023-11-12T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Basilique Notre-Dame des Tables Adresse 43, rue de l’Aiguillerie 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Basilique Notre-Dame des Tables Montpellier latitude longitude 43.612028;3.879062

Basilique Notre-Dame des Tables Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/