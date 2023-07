Admirez un chef-d’œuvre d’orfèvrerie, ainsi que la maison de son créateur Basilique Notre-Dame de Sion Saxon-Sion, 17 septembre 2023, Saxon-Sion.

Venez admirer la couronne réalisée par l’orfèvre nancéien Daubrée, pour le couronnement de Notre-Dame de Sion, qui eut lieu le 10 septembre 1873. Découvrez, par la même occasion, la maison de l’orfèvre.

Basilique Notre-Dame de Sion 1 rue Notre Dame, 54330 Saxon Sion Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 07 35 86 76 http://www.catholique-nancy.fr/sion http://www.facebook.com/sanctuairedesion La basilique Notre-Dame de Sion est un haut-lieu de dévotion à la Vierge du Duché de Lorraine, où les ducs venaient en pèlerinage. Le choeur est bâti vers 1308 et l’abside au XVe siècle. La nef est agrandie en 1741 et la tour est achevée vers 1870 par les architectes François Lamorre et Léon Vautrin. En 1871, est mise en place la statue monumentale de la Vierge fondue dans les ateliers de Vaucouleurs. Parking gratuit à proximité, zone piétonne accessible aux personnes à mobilité réduite.

