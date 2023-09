Cet évènement est passé Visite de la Basilique d’Hennebont Basilique Notre-Dame-de-Paradis Hennebont Catégories d’Évènement: Hennebont

Morbihan Visite de la Basilique d’Hennebont Basilique Notre-Dame-de-Paradis Hennebont, 17 septembre 2023, Hennebont. Visite de la Basilique d’Hennebont Dimanche 17 septembre, 13h30 Basilique Notre-Dame-de-Paradis Visite libre de la basilique de 13h30 à 18h30 et visites guidées à 14h, 15h, 16h et 17h. / Accès au clocher de 14h à 18h. Présentation de la Basilique par « les Amis de la Basilique ».

Montée au clocher avec « Hennebont-Patrimoine » / présentation architecturale, l’orgue, vue exceptionnelle sur la ville… Basilique Notre-Dame-de-Paradis Place Foch, 56700, Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 02 97 36 29 18 06 73 09 07 14 https://lesamisdelabasiliquehennebont.fr/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091279 Basilique classée M.H., construite à partir de 1514.

Tour à tour simple chapelle, église paroissiale, halle commerciale et salle des fêtes, ce noble édifice n’a été élevé au rang de basilique mineure qu’en 1913. Stationnements à proximité et arrêt de bus, accès PMR sauf pour le clocher Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

