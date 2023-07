Découvrez cette basilique du XIVe siècle et son musée des Ex-Voto lors d’une visite guidée Basilique Notre-Dame de Marceille Limoux Catégories d’Évènement: Aude

La basilique Notre-Dame de Marceille vous accueille pour les Journées europénnnes du patrimoine : découvrez l'histoire, la richesse et la diversité de ce patrimoine. En ce lieu sont rassemblés les Ex-Voto offerts au fil des siècles avec des œuvres couvrant la période du XIVe siècle à nos jours. Il s'agit de plaques, de médailles, de bijoux, de statuettes, d'objets d'orfèvrerie, d'instruments liturgiques et de tableaux d'un intérêt historique premier pour l'église. Basilique Notre-Dame de Marceille 2 Allée Notre Dame de Marceille, 11300 Limoux Limoux 11300 Roucata Aude Occitanie http://www.assoc-notre-dame-marceille.fr/ Le site de Notre-Dame de Marceille, situé sur une colline qui domine la ville, est accessible par une allée pavée qui longe la « source miraculeuse », censée guérir les maux des yeux. La basilique est située dans un parc (XIVe siècle). Elle abrite une statue de la Vierge et l'Enfant (XVe siècle), de nombreux ex-voto, une Vierge noire et une chaire à prêcher (XVIIe -XVIIIe siècle). Son architecture est typique du style gothique méridional. La basilique, joyau du XIIe siècle, qui fut jadis un haut lieu de pèlerinage semblable à Lourdes (pour la source dite miraculeuse et la Vierge noire), a bénéficié d'importants travaux de rénovation, grâce à l'association des amis de la basilique Notre-Dame de Marceille. Deux tranches de travaux sont à ce jour terminées, la première concerne une nouvelle installation électrique, la rénovation de la sacristie et la création d'une sortie de secours, la deuxième, la rénovation du chevet et la création d'un musée des ex-voto. Le musée des Ex-Voto a été inauguré en 2011 lors de l'exposition « Chefs d'Œuvre de l'art sacré en Haute Vallée d'Aude ». Il renferme une collection d'ex-voto très variés qui étaient autrefois disposés sur les murs de l'église.

Sont exposés : plaques, médailles, bijoux, couronnes et brassards de communiants, tableaux, statuettes, maquettes de bateaux, objets de messe et bien d’autres pièces encore. La basilique est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1948. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Association Les Amis de N-D de Marceille

