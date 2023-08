Concert des Orgues de l’Aisne à Liesse Basilique Notre Dame de Liesse Liesse-Notre-Dame Catégories d’Évènement: Aisne

Liesse-Notre-Dame Concert des Orgues de l’Aisne à Liesse Basilique Notre Dame de Liesse Liesse-Notre-Dame, 17 septembre 2023, Liesse-Notre-Dame. Concert des Orgues de l’Aisne à Liesse Dimanche 17 septembre, 16h00 Basilique Notre Dame de Liesse Entrée libre Les Orgues de l’Aisne, ou comment faire résonner cet instrument au travers de concerts (pour la plupart gratuits) programmés de mai à octobre dans tout le département !

Ce dimanche, venez assister à ce concert gratuit réunissant Antoine Berquet au basson et Willy Ippolito à l’orgue… Basilique Notre Dame de Liesse 2 Rue Abbé Duployé Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France 0323222021 http://www.notredamedeliesse.fr Lieu de pèlerinage à la Vierge depuis les croisades. Parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

