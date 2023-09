Concert du Chœur de garçons – Wuppertaler Kurrende Basilique Notre-Dame de la Garde Marseille 7e Arrondissement, 4 octobre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez le choeur de garçons Wuppertaler Kurrende en concert sur Marseille..

2023-10-04 19:00:00 fin : 2023-10-04 . .

Basilique Notre-Dame de la Garde Rue Fort du Sanctuaire

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See the Wuppertaler Kurrende boys’ choir in concert in Marseille.

Vea al coro de niños Wuppertaler Kurrende en concierto en Marsella.

Erleben Sie den Knabenchor Wuppertaler Kurrende bei einem Konzert in Marseille.

Mise à jour le 2023-09-22 par Ville de Marseille