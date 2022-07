Visite libre de la basilique Notre-Dame de la Délivrande Basilique Notre Dame de la Délivrande Douvres-la-Délivrande Catégories d’évènement: Calvados

Visite libre de la basilique Notre-Dame de la Délivrande 17 et 18 septembre Basilique Notre Dame de la Délivrande, Douvres-la-Délivrande. Découverte du plus ancien sanctuaire marial de Normandie.

02 31 37 36 40 https://www.saintregnobert.com/ Sanctuaire marial, fondé au VIIe s. Couronnement de la statue en 1872. Chapelle élevée au grade de basilique en 1895. Historique raconté sur les tympans et les vitraux. 1er prix de l’exposition universelle de 1878 pour le maître-autel. Mise en place la statue de la Vierge Noire au VIIe siècle. Renaissance du sanctuaire au XIIe siècle, avec construction d’une nouvelle chapelle. Milieu XIXe siècle, cette chapelle est remplacée par une plus grande qui reçoit le titre de basiique en 1895. La statue ayant été couronnée en 1872.

D’où la célébration du 150ème anniversaire du couronnement au mois d’août dernier.

