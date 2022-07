Si Fourvière m’était contée Basilique Notre-Dame de Fourvière Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Libre participation aux frais, à remettre à votre guide.

Dans la basilique Notre-Dame de Fourvière vit une colombe qui voyage dans le temps. Amie des petits comme des grands, elle aime conter l’histoire de ce monument. handicap moteur mi Basilique Notre-Dame de Fourvière 8, place de Fourvière, 69005 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 5e Arrondissement Lyon 69005 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Funiculaire : Fourvière.

04 78 25 86 19 http://www.fourviere.org Basilique ex-voto : elle a été construite à la suite du vœu des Lyonnais d’être épargnés par l’invasion prussienne de 1870. La Basilique est remarquable par son style architectural, la diversité des matériaux utilisés, la richesse de sa décoration intérieure. En famille et accompagnés de votre guide, partez à la découverte de la basilique à travers les évènements marquants de son histoire. Vous ferez ainsi la connaissance d’un esclave romain, d’un jeune chrétien, d’un échevin lyonnais, d’un sculpteur et même de l’architecte en chef du bâtiment.

Une visite à faire en famille, idéale avec des enfants de 6 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T15:00:00+02:00 © Fondation Fourvière

