Au programme : – 10h15 : chapelet et confessions. – 11h : eucharistie. – Repas tiré du sac (lieu : librairie) et bénédiction des objets à l'effigie de Notre-Dame de Ceignac.

– 14h30 : conférence « L'aventure de la basilique à travers son architecture et ses vitraux » de Mme Dugué-Boyer, avec, en écho, le voyage musical « Sur les chemins » par l'ensemble Vox Vinola.

La Basilique Notre-Dame de Ceignac date des XVe et XVIe siècles. Elle conserve une nef romane du XIIe siècles. Aussi on peut y admirer une partie gothique datant du XVe siècle « style ogives secondaires ». Le chœur a été remanié entièrement entre 1926 et 1932.

Conférence et concert : découvrez la basilique autrement
Samedi 16 septembre 2023, 14h30
Basilique Notre-Dame de Ceignac
367 avenue de la basilique, Ceignac, 12450 Calmont
Gratuit. Entrée libre.

