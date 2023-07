Visite guidée de la basilique Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Longpont-sur-Orge, 16 septembre 2023, Longpont-sur-Orge.

Unis par une histoire et une identité commune, les Sites Clunisiens européens se mobilisent aujourd’hui pour faire inscrire cet héritage culturel au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Longpont, comme Cluny, près de 80 sites répartis sur 7 pays européens se sont engagés auprès de la Fédération Européenne des sites Clunisiens pour intégrer la démarche.

La déclaration de candidature est un point de départ, il reste à rédiger le dossier de candidature.

Dans ce contexte venez découvrir (redécouvrir) notre merveille locale !

La visite permet de retracer les grandes periodes de ce monument, de sa construction à sa destruction partiel, la fin du prieuré, le départ des moines, et reconstruction de l’église. Mais aussi admirer les peintures du choeur, le reliquaire (le plus important de France), l’orgue et le portail (dont la restauration vient de s’achever).

Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Place des Combattants 91310 Longpont-sur-Orge Longpont-sur-Orge 91310 Essonne Île-de-France Église de style romane du prieuré clunisien de Longpont, lieu de pèlerinage depuis le Moyen Âge. Peinture murale début XXe siècle. Très riche reliquaire, exceptionnellement visible. Du prieuré Notre-Dame lui-même, seule l'ancienne église prieurale nous est parvenue. Édifiées aux XI-XIIe siècles, ses parties basses sont romanes et ses voûtes sont d'origine. Son reliquaire est le deuxième en France, après celui de Toulouse, et premier par le nombre de ses reliques. Le site de Longpont-sur-Orge a la caractéristique d'avoir conservé tout un environnement témoin du rôle que jouaient les moines clunisiens dans la société médiévale. Ainsi, la grange aux dîmes, édifiée aux XIVe et XVe siècles. et agrandie au XVIIIe siècle, forme un quadrilatère de 40 m sur 20 m avec deux bas-côtés, une nef et douze piliers. La ferme du prieuré, du XVIIIe siècle, jouxte cette grange. Le hameau, construit autour de l'ensemble prieural, est aussi conservé, avec ses cinq rues étroites convergeant vers la basilique. Verdure, vieux murs et jardins suspendus confèrent à l'endroit une atmosphère particulière que l'on peut apprécier également en se promenant dans « l'enclos du couvent », pré inclus dans le site classé, dans la vallée de l'Orge. (source : www.sitesclunisiens.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

SHL