Lablachère Basilique Notre Dame de Bon Secours,Lablachère Ardèche, Lablachère Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours – Lablachère (07) Basilique Notre Dame de Bon Secours,Lablachère Lablachère Catégories d’évènement: Ardèche

Lablachère

Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours – Lablachère (07) Basilique Notre Dame de Bon Secours,Lablachère, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Lablachère. Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours – Lablachère (07)

Basilique Notre Dame de Bon Secours, Lablachère, le dimanche 4 juillet à 21:00 Entrée libre

Balade Musicale – Prendre le temps de découvrir le message de la Basilique avec le groupe Taody. Basilique Notre Dame de Bon Secours,Lablachère 636 route d’Alès, 07230 Lablachère Lablachère Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T21:00:00 2021-07-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Lablachère Étiquettes évènement : Autres Lieu Basilique Notre Dame de Bon Secours,Lablachère Adresse 636 route d'Alès, 07230 Lablachère Ville Lablachère lieuville Basilique Notre Dame de Bon Secours,Lablachère Lablachère