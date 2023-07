Les 4 Saisons de Vivaldi, Requiem de Mozart, Ave Maria de Caccini, Méditation de Thaïs, Bach Basilique Notre Dame d’Arcachon Arcachon, 1 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Concert magique à Basilique Notre Dame d’Arcachon : voyagez dans un univers musical de rêve et de poésie avec Vivaldi, Mozart, Bach, Massenet et Caccini

La musique fait du bien à votre âme. Telle est la devise de l’Ensemble Musicâme France. Les solistes de l’Ensemble Musicâme France vous invitent à vivre une expérience musicale inoubliable au sein de la majestueuse Basilique Notre-Dame d’Arcachon. Ce monument classé éblouit les visiteurs par sa splendeur intemporelle.. Il s’agit d’un trésor architectural qui éveille les sens et invite à la contemplation, témoignant de la grandeur spirituelle et artistique de la région d’Arcachon. Nous vous invitons à un voyage musical enchanteur autour des plus belles œuvres de musique classique ! Un concert à la Basilique Notre-Dame d’Arcachon est un must-see lorsque vous êtes dans la région !

Artistes : Ensemble Musicâme France

Flûtes : Issam Ga.

2023-08-01

Basilique Notre Dame d'Arcachon Boulevard de la Côte d'Argent

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Magical concert at Basilique Notre Dame d?Arcachon: travel to a musical universe of dreams and poetry with Vivaldi, Mozart, Bach, Massenet and Caccini

Music is good for the soul. Such is the motto of the Ensemble Musicâme France. The soloists of the Ensemble Musicâme France invite you to enjoy an unforgettable musical experience in the majestic Basilique Notre-Dame d?Arcachon. This listed monument dazzles visitors with its timeless splendor. It is an architectural treasure that awakens the senses and invites contemplation, testifying to the spiritual and artistic grandeur of the Arcachon region. We invite you to join us on an enchanting musical journey through the most beautiful works of classical music! A concert at the Basilique Notre-Dame d?Arcachon is a must-see when you’re in the region!

Artists : Ensemble Musicâme France

Flutes : Issam Ga

Concierto mágico en la Basílica Notre Dame de Arcachon: viaje a un universo musical de ensueño y poesía con Vivaldi, Mozart, Bach, Massenet y Caccini

La música hace bien al alma. Tal es el lema del Ensemble Musicâme France. Los solistas del Ensemble Musicâme France le invitan a vivir una experiencia musical inolvidable en la majestuosa Basílica de Notre-Dame de Arcachon. Este monumento protegido deslumbra a los visitantes con su esplendor intemporal. Es un tesoro arquitectónico que despierta los sentidos e invita a la contemplación, dando testimonio de la grandeza espiritual y artística de la región de Arcachon. Le invitamos a realizar un encantador viaje musical a través de algunas de las obras más bellas de la música clásica Un concierto en la Basílica Notre-Dame de Arcachon es una visita obligada durante su estancia en la región

Artistas : Ensemble Musicâme France

Flautas : Issam Ga

Zauberkonzert in der Basilika Notre Dame d’Arcachon: Reisen Sie in eine musikalische Welt voller Träume und Poesie mit Vivaldi, Mozart, Bach, Massenet und Caccini

Musik tut Ihrer Seele gut. So lautet das Motto des Ensemble Musicâme France. Die Solisten des Ensemble Musicâme France laden Sie zu einem unvergesslichen Musikerlebnis in der majestätischen Basilika Notre-Dame d’Arcachon ein. Dieses unter Denkmalschutz stehende Bauwerk blendet die Besucher mit seiner zeitlosen Pracht. Es handelt sich um einen architektonischen Schatz, der die Sinne anspricht und zur Kontemplation einlädt und von der spirituellen und künstlerischen Größe der Region Arcachon zeugt. Wir laden Sie zu einer bezaubernden musikalischen Reise rund um die schönsten Werke der klassischen Musik ein! Ein Konzert in der Basilika Notre-Dame d’Arcachon ist ein Must-See, wenn Sie in der Region sind!

Künstler : Ensemble Musicâme Frankreich

Flöten : Issam Ga

