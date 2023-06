Solennité de Saint Jean-François Régis Basilique Lalouvesc, 18 juin 2023, Lalouvesc.

Lalouvesc,Ardèche

– 10h30: messe solennelle. La fête paroissiale réunira pour l’occasion les fidèles de la paroisse..

2023-06-18 à 10:30:00 ; fin : 2023-06-18 . .

Basilique

Lalouvesc 07520 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



– 10:30 a.m.: Solemn Mass. The parish feast will bring together the faithful of the parish for the occasion.

– 10:30: Misa solemne. La fiesta parroquial reunirá a los fieles de la parroquia.

– 10:30 Uhr: Feierliche Messe. Das Pfarrfest vereint die Gläubigen der Pfarrei.

