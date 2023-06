Fête de Saint Régis Basilique Lalouvesc, 16 juin 2023, Lalouvesc.

Lalouvesc,Ardèche

Messe à 11h à la Basilique (messe anniversaire de la canonisation de Saint Jean François Régis le 16 juin 1737).

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

Basilique

Lalouvesc 07520 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Mass at 11am at the Basilica (anniversary mass of the canonization of Saint John Francis Regis on June 16, 1737)

Misa a las 11h en la Basílica (aniversario de la canonización de San Juan Francisco Régis el 16 de junio de 1737)

Messe um 11 Uhr in der Basilika (Jubiläumsmesse zur Heiligsprechung des Heiligen Johannes Franziskus Regis am 16. Juni 1737)

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Ardèche Grand Air