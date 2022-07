ARTIZZ’ : Les métiers d’art en ISÈRE Basilique du Sacré-Coeur, 17 septembre 2022, Grenoble.

ARTIZZ’ : Les métiers d’art en ISÈRE 17 et 18 septembre Basilique du Sacré-Coeur

Pour dimanche, début après la messe soit a 12h00 et fermeture a 17h30, les entrées ne seront plus accepter au delà de 17h10.

14 artisans d’art vous présentent leur métier au travers de démonstrations, surtout en restauration patrimoniale

Basilique du Sacré-Coeur 4, rue Emile Gueymard, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Tram A et B, arrêt Gares / Bus : 34 et C1 / Transisère : Express 1, 2 et 3

04 38 03 84 30 http://www.sacrecoeur.com https://www.facebook.com/sacrecoeurgrenoble/

14 artisans d’art vous acceuillent au sein de leur association ARTIZZ’ pour vous presenter leurs différents métiers.

Catherine ANGOT : peintre en décor

Nicolas DIDIER : restaurateur, vente et accord de piano

Cristophe BERTIER : maitre en restauration verrier (EPV)

Alan LE METAYER : création / restauration de vitraux

Jean-Marie PERRIN : maitre horloger

Grégoire DE CANDIA : restaurateur / conservateur de mobiliers

Naîs DEGUERRY : tapissier traditionnel

Nicolas DEMARAIS : lithier

Florence DROIN : restauratrice de tableaux

Maxence FLORIN : création et sculpture de mobiliers

Franck michel : restaurateur / relieur d’art (EPV)

Laure SAINTE-ROSE : restauratrice de films et documents audiovisuels

Elisabeth ZIMMERMANN : créatrice et restauration d’abat jour

Agathe ZANONE : restauratrice feuille d’or et polycromie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T17:30:00+02:00

Florence DROIN