Premiers Vendredis du mois – 2 août 2024 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris Catégorie d’Évènement: Paris Premiers Vendredis du mois – 2 août 2024 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris, 2 août 2024, Paris. Premiers Vendredis du mois – 2 août 2024 Vendredi 2 août 2024, 15h00 Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Pour toute information : 01 53 41 89 00 Chaque mois, célébrer et adorer le Cœur de Jésus 15h Messe en honneur du Sacré-Coeur

16h Procession eucharistique ou chemin de croix

18h Vêpres

21h30 Complies et participation à la nuit d’adoration Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 35 rue du Chevalier de La Barre, Paris 75018 Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 53 41 89 00 »}, {« type »: « email », « value »: « hotellerie@sacrecoeurdemontmartre.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-08-02T15:00:00+02:00 – 2024-08-02T23:00:00+02:00

2024-08-02T15:00:00+02:00 – 2024-08-02T23:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Adresse 35 rue du Chevalier de La Barre, Paris 75018 Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris

Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/