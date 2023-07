À la découverte de l’orgue d’une basilique à travers une conférence-concert Basilique de Saint-Remi Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims À la découverte de l’orgue d’une basilique à travers une conférence-concert Basilique de Saint-Remi Reims, 17 septembre 2023, Reims. À la découverte de l’orgue d’une basilique à travers une conférence-concert Dimanche 17 septembre, 18h00 Basilique de Saint-Remi Assitez à une conférence-concert proposée par l’association Renaissance des Grandes Orgues de la basilique Saint-Remi. Vous découvrirez le fonctionnement de l’orgue illustré par un programme de morceaux musicaux choisis avec une projection sur grand écran. Basilique de Saint-Remi Rue Simon, 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est L’ancienne abbaye bénédictine Saint-Remi compte parmi les hauts lieux des débuts du christianisme en Gaule. Son église est construite à partir du XIe siècle pour abriter les reliques de saint Remi (mort en 533). Ce dernier baptisa Clovis (fin du Ve siècle) et devint rapidement le patron du diocèse. La nef romane témoigne de cette première campagne de construction. Au XIIe siècle, l’édifice est agrandi pour faciliter l’accès aux pèlerins. Un nouveau chœur à déambulatoire et des chapelles rayonnantes sont élevés en style dit « du premier gothique ». La basilique est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991. Bus 4, 6, 11. Arrêt Saint-Remi. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

