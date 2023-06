The Curious Bards Basilique de Saint-Denis Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis The Curious Bards Basilique de Saint-Denis Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis. The Curious Bards Samedi 16 septembre, 18h30 Basilique de Saint-Denis Entrée libre Concert déambulatoire dans la Basilique cathédrale de Saint-Denis à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine Basilique de Saint-Denis Place Caquet 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 13 06 07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00 ©The Curious Bards Détails Catégories d’Évènement: Saint-Denis, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Basilique de Saint-Denis Adresse Place Caquet 93200 Saint-Denis Ville Saint-Denis Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville Basilique de Saint-Denis Saint-Denis

Basilique de Saint-Denis Saint-Denis Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-denis/

The Curious Bards Basilique de Saint-Denis Saint-Denis 2023-09-16 was last modified: by The Curious Bards Basilique de Saint-Denis Saint-Denis Basilique de Saint-Denis Saint-Denis 16 septembre 2023