Dans le cadre des journées européennes du Patrimoine Dessin-promenade dans le centre-ville de Saint-Denis

Avec l’artiste Frédéric Guerin Accompagné de l’artiste Frédéric Guerin, cette activité vous propose de découvrir le patrimoine architectural du Centre-ville et de l’appréhender par le dessin. Le matériel de dessin est fourni.

Durée : 2h

Gratuit sur inscription – Conseillée à partir de 7 ans
Lieu de rendez-vous : Devant la basilique de Saint Denis

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

