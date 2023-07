Joue avec les tailleurs de pierre ! Basilique de Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis Joue avec les tailleurs de pierre ! Basilique de Saint-Denis Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis. Joue avec les tailleurs de pierre ! 16 et 17 septembre Basilique de Saint-Denis L’Association Suivez La Flèche pilote le projet de reconstruction du clocher nord et de la flèche de la basilique cathédrale Saint-Denis. Ce chantier d’envergure rendra sa silhouette d’origine à la façade de la basilique, berceau européen de l’architecture gothique. Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2023, Suivez la flèche vous propose un jeu de piste autour de la basilique de Saint-Denis.

Petrus, jeune apprenti tailleur de pierre, est à la recherche de ses outils perdus dans Saint-Denis : saurez vous l’aider à les retrouver ? Récompense à la clef ! Basilique de Saint-Denis 1 rue de la Légion d’honneur 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France Necropole des rois de France Metro ligne 13 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

