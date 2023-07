Exposition au sein d’une basilique bucolique Basilique de Marçay – Patrimoine du livre Marçay, 15 septembre 2023, Marçay.

Exposition au sein d’une basilique bucolique 15 – 17 septembre Basilique de Marçay – Patrimoine du livre 5 € adulte. 3 € pour les groupes de +25 personnes. Entrée libre.

Cette année la Basilique de Marçay ouvre ses portes sur l’exposition d’icônes d’André Fage, réalisées dans la tradition russe. Passionné d’art sacré, il a été initié à l’iconographie traditionnelle russe lors d’une affectation dans le département du Var et a fondé l’« Atelier saint Luc et de la sainte Face », qui perpétue la transmission de cette discipline et de sa spiritualité, à travers la peinture d’icônes et l’animation d’ateliers et de sessions.

Il a par ailleurs découvert en 2003 et pratiqué depuis l’art de l’enluminure médiévale et présente dans cette exposition à la basilique, outre des icônes, des enluminures et calligraphies.

André Fage a exposé à de nombreuses reprises ses œuvres en différents points du territoire national et a été plusieurs fois primé.

L’exposition évolue au milieu d’un très grand choix de livres, souvent à petits prix, qui vous sera proposé pour votre plus grande joie.

Ceux qui ne connaissent pas encore le lieu, découvriront un cadre naturel, bucolique et reposant, qui incite à la méditation. L’église a été magnifiquement restaurée et offre un parcours architectural des plus intéressant, notamment pour ses vitraux historiés.

Information : 06 83 25 55 66.

Basilique de Marçay – Patrimoine du livre 5 chemin de la Ragondilière, 86370 Marçay Marçay 86370 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 56 30 07 http://www.basiliquedemarcay.com https://wccm.org/ La basilique Saint Benoît-Joseph Labre de Marçay est le siège de l’association « Basilique de Marçay – Patrimoine du Livre » : c’est un édifice religieux du XIXe siècle, situé à côté de Poitiers, et qui propose des expositions permanentes et temporaires, des espaces de vente, ainsi que diverses manifestations dédiées au livre, à l’écriture, et à l’art. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Basilique de Marçay