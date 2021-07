Longpont-sur-Orge Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Essonne, Longpont-sur-Orge Basilique de Longpont, la restauration de son portail Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde Longpont-sur-Orge Catégories d’évènement: Essonne

La Société Historique de Longpont, avec l’association Notre Dame (APNDL) et la participation du club photo, organise une **exposition**, centrée sur la restauration du portail occidental de la basilique Notre-Dame de Longpont, dans la Maison Notre-Dame et son jardin, de 10h à 17h. Les après-midi de samedi et dimanche, à 15 h, les visiteurs pourront participer à une **visite commentée de la basilique**. Nous espérons la participation d’un tailleur de pierre

Entrée libre

