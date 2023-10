Equidays à Lisieux : village et parade Basilique de Lisieux Lisieux, 25 octobre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Le mercredi 25 octobre, les Équidays se clôturent à Lisieux, à l’occasion d’une journée exceptionnelle, sur le Parvis de la Basilique !

De 14h à 18h30, retrouvez le village des Équidays avec des spectacles équestres, une course d’obstacles, un rodéo mécanique, des démonstrations, des rencontres avec des professionnels, un espace de jeux sur les chevaux, et aussi le van des Équidays avec des cadeaux à gagner !

Pour terminer la journée en beauté, de 18h30 à 19h30, ne manquez pas la grande parade avec le Chevâl, une marionnette géante en métal de la compagnie Paris Bénarès, et un cortège animé par Jean-Marc Laurora, des artistes circassiens de la compagnie Libellune, échassiers, danseurs et cracheurs de feu. Un spectacle suivra cette parade, sur la Place François Mitterrand..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 20:00:00. .

Basilique de Lisieux

Lisieux 14100 Calvados Normandie



On Wednesday, October 25, the Equidays come to a close in Lisieux, with an exceptional day on the Parvis de la Basilique!

From 2 pm to 6:30 pm, you’ll find the Équidays village with equestrian shows, an obstacle course, a mechanical rodeo, demonstrations, meetings with professionals, a horse games area, and the Équidays van with prizes to be won!

To round off the day in style, from 6:30 to 7:30 pm, don’t miss the grand parade featuring the Chevâl, a giant metal puppet from the Paris Bénarès company, and a procession led by Jean-Marc Laurora, circus artists from the Libellune company, stilt-walkers, dancers and fire-eaters. The parade will be followed by a show on Place François Mitterrand.

El miércoles 25 de octubre se clausuran los Equidays en Lisieux, ¡con una jornada excepcional en el Parvis de la Basilique!

De 14:00 a 18:30 h, podrá visitar el pueblo de Équidays, con espectáculos ecuestres, una carrera de obstáculos, un rodeo mecánico, demostraciones, encuentros con profesionales, un espacio de juegos ecuestres y la furgoneta de Équidays con premios para ganar

Para terminar el día por todo lo alto, de 18:30 a 19:30, no se pierda el gran desfile con el Chevâl, marioneta gigante de metal de la compañía Paris Bénarès, y un cortejo dirigido por Jean-Marc Laurora, artistas de circo de la compañía Libellune, zancudos, bailarines y tragafuegos. Tras el desfile habrá un espectáculo en la plaza François Mitterrand.

Am Mittwoch, dem 25. Oktober, enden die Équidays in Lisieux mit einem außergewöhnlichen Tag auf dem Vorplatz der Basilika!

Von 14:00 bis 18:30 Uhr finden Sie das Dorf der Équidays mit Pferdeshows, einem Hindernislauf, einem mechanischen Rodeo, Vorführungen, Treffen mit Fachleuten, einem Bereich mit Pferdespielen und auch den Van der Équidays, bei dem es Geschenke zu gewinnen gibt!

Um den Tag in Schönheit zu beenden, sollten Sie von 18:30 bis 19:30 Uhr die große Parade mit dem Chevâl, einer riesigen Marionette aus Metall der Kompanie Paris Bénarès, und einem von Jean-Marc Laurora angeführten Umzug, Zirkuskünstlern der Kompanie Libellune, Stelzenläufern, Tänzern und Feuerschluckern nicht verpassen. Im Anschluss an diese Parade findet auf dem Place François Mitterrand eine Aufführung statt.

Mise à jour le 2023-10-03 par Calvados Attractivité