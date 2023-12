Feu d’artifice Basilique de Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Feu d’artifice Basilique de Lisieux Lisieux, 16 décembre 2023 17:00, Lisieux. Feu d’artifice Samedi 16 décembre, 18h00 Basilique de Lisieux Gratuit Le samedi 16 décembre, la Ville de Lisieux célèbre les fêtes à l’occasion d’un beau feu d’artifice à la Basilique, à 18h !

Pour les personnes à mobilité réduite : des navettes gratuites sont à votre disposition à compter de 17h à l’Espace Victor Hugo.

Un spectacle pyrotechnique et musical féérique pour débuter ou clôturer en beauté votre visite sur le marché de Noël installé place F. Mitterrand. Basilique de Lisieux Basilique Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Basilique de Lisieux
Basilique Lisieux
Lisieux 14100 Calvados Normandie

